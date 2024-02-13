Экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы, его супругу и адвоката осудили за покушение к даче взятки в особо крупном размере. Об это сообщили в столичном суде.

В декабре 2022 года министр находясь в следственном изоляторе решил дать взятку в особо крупном размере должностным лицам через адвоката Мустахима Тулеева. Тогда его жена Галия Искакова передала адвокату 140 тысяч долларов. Позже, в январе 2023 года за изменение меры пресечения передала еще 120 тысяч долларов. За смягчение наказания - 100 тысяч. В июне 2023 года Искакова через своего сына передала адвокату еще 27 миллионов тенге и 40 тысяч долларов.

— Тулеев путем обмана и злоупотребления доверием, завладев денежными средствами, распорядился ими по своему усмотрению, — сообщили в суде.

Решением суда экс-министра культуры приговорили к 11 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Его жену Галию Искакову осудили на шесть месяцев, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Адвокату Мустахиму Тулееву дали шесть лет восемь месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.