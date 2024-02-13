Переломы и ушибы: 74 человека за полдня обратились в травмпункты ЗКО

13 февраля Уральск, впрочем, как и села региона, превратился в один большой каток. Улицы и проезжие части покрылись льдом, а коммунальные службы не успевали посыпать их песком и солью. Не обошлось и без травм.



Так, по данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, сегодня с 8.00 до 14.00 в отделения травматологии области обратились 74 человека, среди них двое детей. Один ребенок перенаправлен в ОМБ, второму назначили амбулаторное лечение.

Пятерым назначен дневной стационар, 40 пациентов направлены на амбулаторное лечение, шесть человек госпитализированы в круглосуточный стационар, 23 пациентов проходят обследование.

Количество пациентов обратившихся в стационары области:

Областная многопрофильная больница-39;

Городская многопрофильная больница -24;

Областная детская многопрофильная больница-2;

Сырымская районная больница -3;

Бурлинская районная больница-2;

Чингирлауская районная больница-1;

2-Байтерекская районная больница-3 пациента.

В основном люди получили закрытые переломы ключицы, верхней и нижней конечности, ушибы мягких тканей надбровной области, бедренной кости, стопы, плечевого сустава.