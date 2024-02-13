Случай произошел 12 февраля около 18:00 в СОШ №42. По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, на камеры видеонаблюдения попал конфликт между 13-летними подростками. Кадры разлетелись в социальных сетях.

По данному факту в отдел полиции доставлены правонарушители и свидетели. Отец одного из подростков написали заявление. В итоге в отношении законных представителей второго подростка составлен административный протокол по статье 127 КоАП РК «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей». Назначена судебно-медицинская экспертиза.





https://youtube.com/shorts/G6MedHiRnl0?si=mbddTs-wU0eFoGbz