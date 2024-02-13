В заснеженной Дании пройдет самый предсказуемый матч 1/8 финала нынешней Лиги чемпионов. Разбираемся с экспертами Parimatch, есть ли в нем хоть какая-то интрига.

“Копенгаген”

Если вы забыли, датчане оставили за бортом Лиги чемпионов сам “Манчестер Юнайтед”. 15-кратный чемпион Дании вышел в плей-офф турнира впервые и сразу напоролся на сильнейшего соперника из возможных. Шансы “Копенгагена” стремятся к нулю, но сомнений в том, что команда Якоба Нееструпа выложится на 100%, нет. Из более-менее широко известных игроков в команде есть польский голкипер Камиль Грабара, неприлично обозвавший “Галатасарай”, сын Хенрика Ларссона Джордан, экс-игрок “Саутгемптона” норвежец Мохаммед Эльюнусси. Еще к основе подтягивают Оскара и Эмиля Хойлуннов, братьев Расмуса Хойлунна, выступающего на “МЮ”. Еще одна сложность — в чемпионате Дании еще продолжается перерыв, и игра с “Сити” станет для “Копенгагена” первым официальным матчем за многие месяцы.

Последние 5 матчей “Копенгагена” (3-0-2, 14-7)

Кубок Атлантики. “Копенгаген” - “Мольде” 3:1

Кубок Атлантики. “Копенгаген” - “Брондбю” 1:2

Кубок Атлантики. “Эльфсборг” - “Копенгаген” 4:5

Товарищеский. “Орхус” - “Копенгаген” 1:5

Товарищеский. “Спарта” - “Копенгаген” 2:0

“Манчестер Сити”

В решающей стадии сезона (а она наступает примерно сейчас) “МанСити” обычно набирает зверскую форму и сносит на своем пути все, что видит. В последний раз команда Пепа Гвардиолы на выигрывала 16 декабря (ничья с “Кристал Пэлас”), а проигрывала и вовсе 7 декабря (“Астон Вилле”). Причин, чтобы “Сити” хотя бы заметил сопротивление “Копенгагена”, просто нет. Не говоря уже о том, что у команды здоровы абсолютно все футболисты.

Последние 5 матчей “Манчестер Сити” (5-0-0, 12-4)

АПЛ. “Манчестер Сити” - “Эвертон” 2:0

АПЛ. “Брентфорд” - “Манчестер Сити” 1:3

АПЛ. “Манчестер Сити” - “Бернли” 3:1

Кубок Англии. “Тоттенхэм” - “Манчестер Сити” 0:1

АПЛ. “Ньюкасл” - “Манчестер Сити” 2:3

История личных встреч

Если не считать встречи в Лиге Европы в далеком 2009 году, команды играли дважды, обе встречи пришлись на групповой этап прошлогодней ЛЧ. Тогда в Дании встреча завершилась вничью 0:0, а на “Этихаде” был разгром от “Сити”, 5:0.

Прогноз

Есть у “Сити” одна слабость: команда Пепа мало, но регулярно пропускает. И уж шанс забить на родном “Паркене” у “Копенгагена” будет точно. Поэтому рекомендуем обратить внимание на ставку “Копенгаген” забьет гол” с коэффициентом 1.99.

Беттинг-компания Parimatch действует на основании лицензии №20019733 от 31.12.2020, выданной РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».