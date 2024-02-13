Новую льготную программу «9-20-25» запустят 1 марта. Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер Роман Скляр, передаёт krisha.kz. Программу запускают для молодых работающих семей, а финансироваться она будет из республиканского бюджета и Отбасы банка.

Какие будут ограничения по возрасту пока неизвестно, но первоначальный взнос - 20%, срок кредитования - 25 лет, процентная ставка - 9% годовых

По условиям программы на момент подачи заявки у участников не должно быть собственного жилья на протяжении последних пяти лет. На программу выделят 150 миллиардов тенге. Ожидается, что в год её смогут оформить до 8 тысяч человек.