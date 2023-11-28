Воплощение роскоши, утонченности и инноваций воплотило в себе всё, что можно ожидать от премиального автомобиля.

23 ноября в Уральске состоялось знаменательное событие — официальная презентация нового полноприводного кроссовера Exeed RX. Разделить радость и поздравить автосалон с таким важным днём собрались партнёры, клиенты и друзья компании. Яркий и впечатляющий дизайн, премиальный уровень комфорта, современные технологии — именно это стало самой ожидаемой новинкой в линейке Exeed.

Во время презентации состоялось подробное знакомство с особенностями автомобиля. Exeed RX стала первой моделью, которая вышла в кузове кросс-купе. Она представлена в двухлитровом турбированном объёме двигателя. Создатели добавили множество дополнительных функций, что безусловно порадует ценителей комфорта и безопасности вождения.

Стоит отметить, что Exeed даёт на свои автомобили гарантию сроком на семь лет или 200 тысяч километров пробега. Новая модель во всех цветах уже имеется в наличии в автосалоне. К слову, автолюбители с начала месяца уже забронировали себе 10 машин этой модели. Кроме этого, Exeed предлагает уральцам услугу Trade-In и любой желающий может обменять свой старый автомобиль на новый Exeed RX

Примечательно, что создатели кроссовера сделали максимум акцента на безопасности и облегчения вождения. Интеллектуальные фары, дополнительные противотуманные фары, четыре камеры сделают вождение не только максимально комфортным, но и исключат возможные опасности.

В автосалоне также отметили, что на первые 100 экземпляров Exeed RX будет действовать специальное предложение — это гарантия до 10 лет или 300 тысяч километров пробега.

Во время презентации был раскрыт и прайс-лист новой модели. Стоимость RX в стартовой комплектации начинается от 24 990 000 тенге.

Генеральный директор Exeed Казахстан Марат Жумабеков поблагодарил гостей за теплые слова и поздравления.

— Я благодарю вас за то, что уделили сегодня своё драгоценное время и пришли на наше мероприятие. Этот автомобиль включает в себя целый комплекс инноваций. В нем есть всё, что должно быть в автомобиле будущего мировой автомобильной промышленности. Хочу отметить высокий спрос наших авто в Казахстане. С января по сентябрь продано более 3 325 машин. Я уверен, что эта цифра будет только расти, — сказал Марат Жумабеков.

Амбассадором марки Exeed в Казахстане является Димаш Кудайберген, что безусловно говорит о статусе компании и качестве автомобилей.

Многие уральцы уже по достоинству оценили качество и комфорт автомобилей Exeed. Житель города Александр Хохлачев говорит, что при выборе машины он уделял особое внимание качеству материалов и гарантии от производителя.

— Меня безусловно привлекла гарантия сроком на семь лет. Кроме этого, у Exeed очень красивый салон. Стоит сесть и сразу чувствуется качественный материал. Также понравился дизайн кузова. Езжу уже порядка полутора лет, машина нравится, всем доволен, никаких нареканий нет. Она показала себя с хорошей стороны, рекомендую всем автосалон Exeed и новую марку RX, — рассказал Александр.

Презентация нового кроссовера в Уральске стала незабываемым событием для всех присутствовавших. Гости мероприятия с увлечением осматривали каждую деталь нового кроссовера, оценивали его возможности и делились впечатлениями. Невероятная атмосфера праздника создала впечатление, что будущее уже здесь, и оно ярко сверкает на дорожном горизонте вместе с Exeed RX.

Автосалон Exeed в Уральске:

улица Шолохова, 3Б (напротив рынка «Алтын Алма»)

Телефон: 8 (778) 017-39-76

Instagram @exeed_uralsk