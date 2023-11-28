Четыре камеры «Сергек» установили на дороге Медеу — Шымбулак, сообщили в акимате Алматы. Ограничение скорости составляет 40 километров в час.

Камеры расположены на участке протяжённостью семь километров от шлагбаума катка «Медеу» до курорта «Шымбулак».

— Это поможет обеспечить безопасность людей в связи с увеличением потока пеших туристов и количества электромобилей, осуществляющих движение по указанному маршруту. Фиксация нарушений ПДД начнётся с первого декабря, — предупредили в ведомстве.

Напомним, с 25 октября на этой дороге проходят работы по ликвидации последствий камнепада. Он случился весной прошлого года.

Всё это время будет действовать пропускной режим. С первого ноября въезд разрешён для электромобилей до 9:00 и после 18:00. С 13:00 до 14:00 въезжать могут только технические службы. Пеший проход доступен по студенческой тропе. Этот график действует до первого декабря, после его изменят.