Консультативный прогноз погоды на зиму обновили синоптики «Казгидромета».

В декабре средняя за месяц температура воздуха ожидается на большей части республики выше нормы на 1-2 градуса. Около нормы: в Туркестанской, Жамбылской, на большей части Мангистауской, Кызылординской, Алматинской областей, в южной половине Жетысу и на крайнем юге Актюбинской области. Количество осадков на большей части республики будет около нормы.

В январе средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на

два градуса. Количество осадков предполагается около нормы на большей

части республики. Больше нормы — в Западно-Казахстанской, Атырауской,

Восточно-Казахстанской областях, на большей части Актюбинской,

Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, на востоке области Абай,

на юго-востоке Алматинской и Жетысу, на крайнем севере Мангистауской области.

В феврале средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы

на два градуса на всей территории республик. Количество осадков в феврале предполагается больше нормы на большей части республики. Около нормы — в области Абай, в Восточно-Казахстанской, Алматинской и области Жетысу, на большей части Жамбылской, на юго-востоке Карагандинской области.