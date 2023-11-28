Консультативный прогноз погоды на зиму обновили синоптики «Казгидромета».
В декабре средняя за месяц температура воздуха ожидается на большей части республики выше нормы на 1-2 градуса. Около нормы: в Туркестанской, Жамбылской, на большей части Мангистауской, Кызылординской, Алматинской областей, в южной половине Жетысу и на крайнем юге Актюбинской области. Количество осадков на большей части республики будет около нормы.
В январе средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на
два градуса. Количество осадков предполагается около нормы на большей
части республики. Больше нормы — в Западно-Казахстанской, Атырауской,
Восточно-Казахстанской областях, на большей части Актюбинской,
Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, на востоке области Абай,
на юго-востоке Алматинской и Жетысу, на крайнем севере Мангистауской области.
В феврале средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы
на два градуса на всей территории республик. Количество осадков в феврале предполагается больше нормы на большей части республики. Около нормы — в области Абай, в Восточно-Казахстанской, Алматинской и области Жетысу, на большей части Жамбылской, на юго-востоке Карагандинской области.
— Зима 2023-2024 годов ожидается по сценарию зимы 2001-2002 годов, то есть тёплой с количеством осадков около и больше нормы. В течение холодного периода на территорию республики предполагаются частые перемещения тёплых и влажных воздушных масс с районов Атлантики. Температурный фон по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2 градуса. Только в декабре на большей части Казахстана температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы, а на севере и востоке РК ниже нормы на один градус, — отметили сипоптики.