Мужчину насмерть сбили в Уральске

Авария произошла 28 ноября около 8:00. На трассе Желаево в районе четвёртого микрорайона насмерть сбили мужчину.

Предположительно погибшему было около 60 лет, он переходил дорогу в неположенном месте. Водитель Toyota, проезжавший в этот момент, не заметил пешехода и задел его. Мужчину откинуло и его сбила ГАЗель по противоположной стороне дороги.

По словам водителя Toyota, на улице было темно.

— Было темно, он был в чёрном одеянии. Я не увидел его, задел бампером или зеркалом. Он отрикошетил в ГАЗель. Она ехала в сторону моста, мужчина попал под колёса. Ему лет 60 где-то, — говорит водитель иномарки.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, пешеход погиб на месте происшествия, до приезда скорой. Медики лишь констатировали смерть.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что выясняют обстоятельства происшествия. Начато досудебное расследование.

Фото Медета Медресова