Учитель физкультуры побил ученика шестого класса средней школы №45 в Уральске, написал общественник Лукпан Ахмедьяров на странице в Facebook.

Редакция «МГ» обратилась за комментарием к директору школы №45 Алиме Турегалиевой. Она отметила, что сейчас работают представители департамента полиции.

— Могу комментировать инцидент по итогам. С нас берут объяснительные. Подробности выясняют. Учитель физкультуры говорит, что встряхнул ученика за плечи. Возможно, в это время нечаянно задел. Ученика воспитывает тётя. Ребёнок хороший, активный, весёлый, не скрытный, участвует в олимпиадах. Я сама преподаю в этом классе. Возможно, инцидент спровоцировали дети, во всём разберутся, — сказала Алима Турегалиева.

Под постом Лукпана Ахмедьярова оставил комментарий Борис Лаврентьев — уполномоченный по правам ребёнка в ЗКО.

— Вопрос рассмотрят на совете по педагогической этике и вынесут решение. Директор предварительно в соответствии с трудовым кодексом объявила учителю физической культуры дисциплинарное взыскание в виде выговора, классному руководителю — дисциплинарное взыскание в виде замечания и учителя физкультуры освободили от работы в данном классе. С ребёнком поработает психолог, окажет психологическую помощь. Данный случай взят на контроль, — написал Лаврентьев.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО информировали, что сообщение правоохранителям поступило 27 ноября.

— На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, руководство управления полиции Уральска, инспекторы по делам несовершеннолетних. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, назначена судебная медицинская экспертиза, — говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.