Мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции и других государственных органов посетили более 400 семей в Алматинской области, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В Илийском районе они обнаружили шестилетнего ребёнка, который из-за голода находился в истощённом состоянии. Он не разговаривал и не мог ходить.

— Ребёнок экстренно госпитализирован в районную больницу с диагнозом «двухсторонняя пневмония». Родителей привлекли к административной ответственности, в суд подан иск об ограничении родительских прав, — рассказали в прокуратуре.

В Райымбекском районе установили семью с тремя детьми, которые также находились в истощённом состоянии. Им оказали медицинскую помощь, приобрели зимнюю одежду. После выписки двое детей будут ходить в детский сад, старший ребёнок размещён в школу-интернат.

В Балхашском районе в трёх семьях установили детей, которые подвергались побоям со стороны отчимов. Полиция начала расследование.

У недобросовестных родителей забрали 15 детей. В суд подали семь исков об ограничении родительских прав.