Светофоры на улице Шолохова в Уральске подключат до конца года

Жители просят установить светофор на пересечении улиц Шолохова и Циолковского. Или хотя бы пешеходный переход. С таким обращение в редакцию пишут жители.

— На пересечении Шолохова и Циолковского был пешеходный переход, но его почему-то забыли сделать. Движение транспорта шестирядное. Пешеходный переход конструкция не затратная, два знака и всё, — написал пенсионер.

Руководитель городского отдела ЖКХ Азамат Халелов говорит, что как только на участке поставят светофор, пешеходный переход тоже появится. Крайний срок для запуска всех светофоров — до 20 декабря. Также Халелов пояснил, что ставить пешеходный пешеход без светофоров опасно.

Напомним, что в августе улицу Шолохова открыли после масштабной реконструкции.