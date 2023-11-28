Общее количество суицидов в Казахстане за январь–октябрь 2023 года увеличилось на 3,4%, сообщили аналитики Ranking.kz.

При этом количество самоубийств среди подростков выросло на 30%. За десять месяцев из жизни ушли 169 несовершеннолетних казахстанцев. Из них 27,8% — дети от пяти до 14 лет. 72,2% — подростки от 15 до 17 лет.

Количество попыток суицида казахстанцев от пяти до 18 лет за год выросло на 17,8%. Всего 298 случаев.

— Не исключено, что их реальное количество было намного больше. Ведь неудачные попытки суицида, которые обошлись без последствий, нередко нигде не фиксируются. Например, в России незафиксированных попыток подростковых самоубийств в 15 раз больше, чем учтённых. В Казахстане такой информации в открытом доступе нет, — отмечают аналитики.

Как среди взрослых, так и среди детей от суицидов чаще гибнут представители мужского пола. Завершённых суицидов среди девочек было в два раза меньше: 54 случая. При этом девочки намного чаще, чем мальчики, совершают попытки суицида: 221 против 77.

По социальному статусу лишь в 15% случаев покончившие с собой казахстанские подростки росли в неполных семьях. 97% умерших несовершеннолетних в последний момент своей жизни были трезвы.