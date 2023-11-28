Учитель физкультуры ударил ученика шестого класса средней школы №45 в Уральске. Об этом написал общественник Лукпан Ахмедьяров на странице в Facebook. Инцидент прокомментировала директор школы.

Позже уполномоченный по правам ребёнка в ЗКО Борис Лаврентьев сообщил, что учитель физкультуры уволился.