Учитель физкультуры ударил ученика шестого класса средней школы №45 в Уральске. Об этом написал общественник Лукпан Ахмедьяров на странице в Facebook. Инцидент прокомментировала директор школы.
Позже уполномоченный по правам ребёнка в ЗКО Борис Лаврентьев сообщил, что учитель физкультуры уволился.
— Учитель написал заявление об увольнении до приезда сотрудников полиции. В школе работала оперативно-следственная группа. Расследуется уголовное дело в отношении учителя физкультуры за инцидент, произошедший на уроке. Администрация школы приняла меры, взяли объяснительные с учителя. Такие случаи рассматривает совет по педагогической этике, куда входят опытные педагоги. Комиссия установила, факт нарушения был. Учитель ударил ученика. Директор приняла заявление от учителя и расторгла договор после заседания совета по этике, — пояснил Лаврентьев.