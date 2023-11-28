О двух проблемных дорогах ЗКО сказал министр транспорта

Министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства доложил, что отдельное внимание уделяется проекту капитального ремонта дорог Казталовка — Жанибек и Униге — Бисен — Сайхин.

Их протяжённость составляет 245 километров. Проезд сейчас обеспечен на 220 километрах. Полностью завершить проекты должны в 2024 году.

Говоря о состоянии дорог в стране, министр подчеркнул, что основные нарекания по их качеству приходится на местную сеть.

— Для приведения данных дорог в нормативное состояние ремонтом охватили четыре тысячи 200 километров. На эти цели выделили 384 млрд тенге. Из них всего 81 млрд тенге или 21% выделяются из местного бюджета. При этом отдельными регионами при низких показателях состояния дорог, средства из местного бюджета вовсе не выделяются. Это касается Западно-Казахстанской, Костанайской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской областей, — сказал Карабаев.

Поэтому, считает он, акиматам необходимо предусмотреть дополнительное финансирование из местного бюджета.

Заслушав доклад, премьер-министр отметил, что регулярно слышит от населения критику в отношении плохого состояния дорог. Необходимо менять отношение к подходам в дорожном строительстве.

— Акиматам необходимо принимать своевременные меры на поступающие обращения граждан по качеству дорог. Региональные трассы — это полная ответственность местных исполнительных органов. Необходимо на постоянной основе вести мониторинг состояния дорог и принимать оперативные меры по их ремонту, — сказал Алихан Смаилов.

Ситуация с дорогами в ЗКО

Автодороги Казталовка — Жанибек — граница РФ и Онеге — Бисен — Сайхин считаются одними из самых изношенных в области.

21 апреля 2022 года сообщалось, что президент обратил внимание на статью в газете Egemen Qazaqstan о плохом состояния трасс ЗКО. Он поручил незамедлительно принять меры и наказать виновных. 22 апреля премьер поручил ускорить работу по строительству и ремонту дорог ЗКО.

23 апреля 2022 года от занимаемой должности освобождён вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.