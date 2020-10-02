- Не исключаете ли вы введение новых ограничений на ввоз или вывоз живой птицы, мяса и яиц в ближайшее время? - спросил журналист на брифинге СЦК. - Все это будет связано с появлением новых сведений о падеже птицы. И в случае если лабораторные исследования покажут наличие высокопатогенного вируса гриппа птиц. Тогда ветеринарная служба будет вводить ограничения, проводить необходимые карантинные мероприятия, - сообщила Исаева. Она уточнила, что сегодня карантин введен в 48 населенных пунктах 25 районов шести областей. Это означает, что именно в этих населенных пунктах лабораторные анализы подтвердили наличие высокопатогенного гриппа птиц. - На сегодня не подтвердился птичий грипп в Туркестанской области во всех населенных пунктах, где был зафиксирован падеж, в Актюбинской области, в Шымкенте. В одном районе Жамбылской области, одном районе Акмолинской области, одном районе Павлодарской области и в четырех населенных пунктах Карагандинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей, - уточнила она. Ранее Исаева заверила, что падеж птицы прекратился в четырех регионах - в Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях - и Шымкенте. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.