Как казахстанские клубы стартовали в Лиге конференций 2022/23
В прошлый четверг, 21 июля, казахстанские футбольные клубы начали свой путь в третьем по силе клубном турнире Европы Лиге Конференций сезона 2022/23 годов. В этих соревнованиях Казахстан представляют четыре клуба: «Тобол», «Кайрат» «Астана» и «Кызыл-Жар».
Сегодня перед ответными матчами мы вам расскажем, как сложились первые матчи четвертьфинала Лиги Конференций 2022/23 с участием казахстанских команд.
Действующий чемпион Казахстана Тобол из города Костанай в родных стенах принимал победителя чемпионата Гибралтара сезона 2021/22 «Линкольн Ред Импс». Хозяева шли у букмекеров явными фаворитами матча, однако гости дали серьезный бой более статусному сопернику. Первый тайм этого противостояния прошел при полном преимуществе принимающей стороны. На 6-й минуте «Тобол» уже имел неплохой момент, дабы выйти вперед. Из пределов штрафной площади гибралтарцев хорошо пробивал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и московского ЦСКА Зоран Тошич, однако мяч после удара серба прошел рядом с дальней штангой. До перерыва казахстанцы имели несколько хороших моментов, однако хотя бы один из них трансформировать в гол у них не получилось.
Во втором тайме хозяева продолжили наседать на ворота гостей, и на 65-й минуте в итоге добились своего. После подачи углового головой забил нападающий «Тобола» Айбар Жаксылыков, который за две минуты до этого вышел на замену. Лидирующая команда очень хотела увеличить свое преимущество, что ей удалось сделать уже в компенсированное арбитром время. После подачи в штрафную площадь Сергей Малый скинул на линию вратарской, откуда результативно головой пробил центральный защитник хозяев Жарко Томашевич, установивший окончательный счет в данной встрече – 2:0.
Игра команды «Кызыл-Жар» в этом году значительно отличается от прошлогодней. Если в минувшем чемпионате Казахстана эта команда финишировала четвертой, то сейчас она идет на 12 месте из 14. «Кызыл-Жар» в первом матче четвертьфинала квалификации Лиги конференций 2022/23 дома встречался с бронзовым призером чемпионата Хорватии «Осиеком». Первый тайм этого противостояния прошел без голов.
Во втором тайме появились голы, а первый из них забила приезжая команда. На 58-й минуте пошла подача с левого края, а форвард гостей Михаил Топчагич точным ударом головой из пределов вратарской площади открыл счет в матче. Через 11 минут после этого взятия ворот дела хозяев значительно ухудшились. За вторую желтую карточку был удален игрок казахстанцев Жиан Мартинш. И довольно быстро хорваты сумели воспользоваться своим численным преимуществом. Это венгерский полузащитник гостей Ласло Кляйнхайслер классно приложился из-за пределов чужой штрафной – 0:2. Однако удержать победу с таким счетом «Осиеку» не получилось. Игрок лидирующей команды Дарко Неяшмич записал в свой пассив автогол. Он отдал неудачный пас своему вратарю, после которого мяч оказался в воротах хорватского коллектива, который в итоге отпраздновал выездную победу 2:1.
Чемпион Казахстана 2020 года «Кайрат» дома принимал венгерскую «Кишварду». Судьбу этого поединка решил один единственный мяч, забитый ближе к концу встречи. На 82-й минуте мяч в чужой штрафной оказался у македонского форварда гостей Ясира Асани, который точно пробил в дальний угол – 0:1.
Единственной казахстанской командой, которая проводила свой матч на выезде, стала «Астана». Она противостояла польскому «Ракуву». Хозяева провели хороший матч, благодаря чему одержали разгромную победу 5:0.
