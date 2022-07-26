В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что вечером 25 июля в запертой арендованной квартире обнаружены тела мужчины 1996 года рождения и женщины 1992 года рождении. Они были супругами и растили четырёх детей. Ведётся досудебное расследование по статье «Убийство». По словам односельчан, умерший в запертой квартире мужчина работал в акимате Курмангазинского района, в районном отделении управления по делам молодежной политики, а когда-то выступал тамадой на свадьбах. Супруги были в процессе развода.