- Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы в отношении подсудимого вынесен обвинительный приговор, он признан виновным в покушении на убийство с назначением наказания в виде шесть лет лишения свободы. Апелляционной инстанцией приговор суда оставлен без изменения, - информировали в надзорном органе.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay В пресс-службе прокуратуры Алматы сообщили, что преступление произошло в 2012 году в Карасайском районе Алматинской области (до присоединения части территорий области к Алматы). В ходе драки мужчина неоднократно нанёс проникающие ножевые ранения потерпевшему. Дело тогда возбудили, но спустя время закрыли «за неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности». При этом подозреваемый был. Спустя десять лет дело возобновили после вмешательства прокурора Наурызбайского района Алматы.Действия полицейских, закрывших тогда дело, рассмотрит управление собственной безопасности.