- Мужчина, назойливо приставая, ввёл в заблуждение иностранку, взяв завышенную оплату за проезд с аэропорта до гостиницы, расположенной на улице Богенбай батыр. Водитель возместил ущерб, - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции на транспорте рассказали, что задержали 48-летнего жителя Алматинской области.За поездку, которая обычно стоит около двух тысяч тенге, он взял с гражданки Италии 45 тысяч тенге. Правонарушителя привлекли к административной ответственности по счастье «Приставание в общественных местах». Нарушение влечёт предупреждение либо штраф в размере 5 МРП - более 15 тысяч тенге.