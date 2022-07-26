Себестоимость сахара выше, чем цены на социальных рынках, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО завезли пять вагонов сахара Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в ходе брифинга в СЦК сказал, что заводы отпускают сахар по 450 тенге за килограмм. С учётом 15% торговой надбавки у оптового и 15% у розничного реализатора, цена должна составляет порядка 595-600 тенге за килограмм.
- При этом в рамках мер по стабилизации цен стабфондами регионов осуществляется реализация сахара по низкой цене. Это приводит к ажиотажному закупу сахара, - сказал Карашукеев.
Например, в Павлодарской области стабфонд продаёт сахар по 416 тенге за килограмм при закупочной цене 448 тенге, в Кызылординской - по 370 тенге при цене закупа 450 тенге за килограмм, в Алматинской области - по 276 тенге за килограмм, в Актюбинской области - по 363 тенге за килограмм, в Мангистауской - по 400 тенге за килограмм. В середине июля в нескольких городах Казахстана покупатели вели борьбу за сахар в супермаркетах. Позже президент объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства из-за дефицита сахара.