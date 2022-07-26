150 тенге налом: объявление о внедрении дифтарифа вывесили в автобусах Уральска
Уральцев предупредили, что с четвёртого августа проезд в автобусах при оплате наличными составит 150 тенге на одного человека, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В редакцию «МГ» прислали фотографию, сделанную в автобусе одного из городских маршрутов города. В объявлении говорится, что с четвёртого августа вводится дифференцированный тариф на оплату проезда.
– При оплате наличными стоимость проезда будет составлять 150 тенге. При безналичном расчете (транспортной картой, через приложение Avtobus, Kaspi QR) стоимость проезда будет составлять 80 тенге, - говорится в объявлении.
Однако в пресс-службе городского акимата сообщили, что объявление не совсем корректное.
– Да, дифференцированный тариф будет внедрён в автобусах Уральска, и на днях должно выйти постановление министерства юстиции. Только после этого мы сообщим об этом официально. Точную дату мы сказать не можем, так как со дня выхода постановления мы можем объявлять о дифтарифе только спустя 10 дней, - прокомментировали в акимате.
Летом прошлого года власти Уральска заговорили о внедрении дифференцированного тарифа в общественном транспорте. Своё решение они аргументировали тем, что горожане как можно скорее должны переходить на электронную систему оплаты проезда. Если пассажиры будут платить картами, с помощью QR-кодов или приложения, то проезд для них составляет 80 тенге, а если наличными - то 150 тенге. Для детей от 7 до 15 лет предусмотрели скидки - 70 тенге за поездку при оплате наличными, а при оплате картой - 40 тенге.
Бесплатным проездом в общественном транспорте могут пользоваться участники и инвалиды ВОВ, инвалиды по зрению первой группы, дети-инвалиды до 16 лет, дети до семи лет без предоставления места.
Несмотря на то, что в ноябре 2021 года министерство юстиции отказало отделу ЖКХ Уральска в утверждении внедрения дифференцированного тарифа, в июне этого года депутаты городского маслихата поддержали инициативу акимата.
