- Меняется логистика. Это касается не только продовольствия, но и непродовольственного ряда. Но сегодня по средствам гигиены мы не видим каких-либо проблем. По таким видам товаров дистрибьюторам легче реагировать. Если в случае с сахаром нужно было искать баланс с производителями и трейдерами, то средства гигиены в основном импортируются. Сейчас более эффективно стал работать Транскаспийский маршрут, - ответил Султанов.

Изображение congerdesign с сайта Pixabay В ходе брифинга в СЦК вице-премьера - министра торговли и интеграции Бахыта Султанова попросили прокомментировать прогнозы экономистов о подорожании и дефиците средств гигиены.По его словам, не ожидается каких-либо перебоев.

Транскаспийский международный транспортный маршрут — международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

