В Уральске синоптики прогнозируют грозу. В дневное время температура воздуха составит +29..+31 градусов, ночью похолодает до +16..+18. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду.

В Актобе - гроза. Днём ожидается до +25..+27 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В западной, северо-западной и северной половине страны пройдут дожди и с грозами. По республике усилится ветер.