- Из салона изъяты 13 мешков с рогами сайгака в количестве 2 048 штук. По предварительным заключениям уполномоченной территориальной инспекции лесного хозяйства, ущерб государству составляет 360 000 000 млн тенге, - рассказали в ведомстве.

Фото: ДП Алматинской области В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что авто остановили на трассе Алматы - Бишкек.Задержанные водворены в изолятор, в отношении них проводится уголовное расследование по статье «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».