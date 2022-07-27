Жители района неоднократно просили приостановить стройку, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Видео с места ЧП появилось в социальной сети. В описании говорится, что жители ранее жаловались на стройку, говоря о том, что стрела крана почти касается их окон. Строительство жилого дома велось в микрорайоне Жетысу.
В пресс-службе департамента полиции Алматы информацию подтвердили. Вызов поступил вечером 26 июля.
- Упал башенный кран на слесаря строительного объекта - гражданина 1989 года рождения, который скончался на месте происшествия. В настоящее время к расследованию приступила следственно-оперативная группа, - говорится в сообщении.
