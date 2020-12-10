Директор ЗКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нуржамал Жумагулова рассказала, что амбулаторное лекарственное обеспечение – это наличие аптечных организаций для бесплатного отпуска лекарственных средств и медицинских изделий при организациях первичной медико-санитарной помощи, обеспечивающих амбулаторно-поликлиническую помощь. Объекты, оказывающие амбулаторно - поликлиническую помощь, выписывают диспансерным больным, а также пациентам, прикрепленным к медицинской организации, рецепты для бесплатного отпуска в соответствии с утвержденным приказом. Рецепты на получение лекарственных средств, в том числе отпускаемых бесплатно и на льготных условиях, действительны в течение 3 месяцев. – Количество выписанного лекарственного препарата больным указывается из расчета курса лечения, а нуждающимся в постоянном лечении из расчета применяемой схемы лечения на каждый день с указанием дозировки, периодичности приема и срока лечения. На сегодняшний день в аптечные организации области производится поставка в соответствии с согласованными заявками на 2020 год. На 2020 год заявка на амбулаторное лекарственное обеспечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования составила более 8,5 млрд тенге, из них в рамках ГОБМП - 7,5 млрд тенге и по ОСМС более одного млрд тенге (192 позиции для взрослых и 342 позиций для детей до 18 лет), - рассказала Нуржамал Жумагулова. На 8 декабря почти 150 тысяч пациентов обеспечены лекарственными средствами на сумму более 5,5 млрд тенге, что составляет 99% обеспечения от количества выписанных рецептов. – В рамках ГОБМП обеспечены более 113 тысяч пациентов на 4,8 млрд тенге, в рамках ОСМС обеспечены более 14 тысяч пациентов (взрослых) на 385,7 млн тенге и около 22 тысяч детей на сумму 269,8 млн тенге. Обеспечение в рамках ГОБМП произведено по 32 нозологиям плюс по паллиативной помощи. По 2 нозологиям, а именно туберкулез и ВИЧ-инфекция не входит в эту сумму. В рамках ОСМС - взрослые по 32 нозологиям и дети - по 49 нозологиям.