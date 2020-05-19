Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, сообщение о пожаре по адресу: 6 микрорайон, дом №67 им поступило 18 мая в 23.38. - По прибытию было установлено, что в десятиэтажном доме, в квартире на третьем этаже, горели личные вещи и диван. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 00.25, - пояснили в ведомстве. К слову, было эвакуировано 83 человека, из них 33 подростка. 9 детей были эвакуированы в безопасную зону и переданы в скорую помощь.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.