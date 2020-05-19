- На сегодняшний день мы наблюдаем, что многие казахстанцы нуждаются в собственном жилье и вынуждены проживать на съемных квартирах, за аренду которых оплачивают почти половину заработанных денег, а то и больше. Среди них есть и молодые семьи. Главная причина отсутствия возможности купить квартиру или дом у людей – малые финансовые возможности. Поэтому мы продумали и предлагаем очень выгодную накопительную программу на приобретение собственного жилья. Эта программа уникальна и комфортна тем, что человек, остро нуждающийся в жилье, может в течение года накопить часть денег и с нашей помощью быстрее купить себе квартиру или дом. Аналогично также быстро можно накопить и приобрести автомобиль или использовать средства на другие потребительские нужды, - рассказала председатель жилищно-строительного кооператива «Первый супермаркет квартир и домов Pater House» Салтанат Тасмухамбетова. По словам руководителя кооператива, условия новой программы доступны каждому. И от вас теперь не потребуется первоначальное вложение, что существенно облегчает покупку своей недвижимости. По этой программе кооператив также предлагает реализовать и другие цели: строительство, ремонт, открытие бизнеса, покупка спецтехники, приобретение товаров для коммерческой деятельности и так далее.Кроме этого, в кооперативе продолжают действовать ранее известные программы: - По нашим уже существующим программам реализовали свои цели немало жителей нашей области. Они стали владельцами квартир, домов, автомобилей и другой недвижимости, - продолжила руководитель кооператива. - Обязательное условие – это первоначальный взнос от 20% до 50% от стоимости покупки. При взносе 20% срок ожидания жилья составляет 6-12 месяцев, а при взносе 50% срок ожидания значительно сокращается от 3 до 6 месяцев. Кроме того, через наш кооператив можно провести рефинансирование. Для оформления договора необходимо только удостоверение личности. «Первый супермаркет квартир и домов Pater House» работает на основании устава и протокола учредительного собрания от 12 апреля 2019 года. Все договоры и сделки имеют юридическую силу. К каждому клиенту осуществляется индивидуальный подход. Участником программы может стать каждый гражданин нашей страны, достигший 18-летнего возраста. Следует отметить, что в основном участники программ кооператива «Первый супермаркет квартир и домов Pater House» не ожидают долгой очереди, а уже через три-четыре месяца обретают желаемое. Причем кооператив работает как в нашей области, так и в других городах: Алматы, Актау, Шымкент, Актобе. А вы нуждаетесь в собственном жилье? Или у вас есть другая жизненная цель? Тогда, не теряя времени, подпишитесь на страничку @paterhouse в Инстаграмме и узнавайте подробную информацию о выгодных программах и других новостях.Гос. регистрация 190540009167 от 13.05.2019г. выдана Управлением юстиции Департамента юстиции ЗКО. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.