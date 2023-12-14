На портале «Открытые НПА» опубликовали проект дизайн-кода Алматы. Документ состоит из 195 страниц.
Дизайн-код — это свод рекомендаций, регламентирующих обязательную визуальную составляющую элементов города. Речь идёт о фасадах зданий, вывесках, указателей, малых архитектурных форм и других элементов городской инфраструктуры.
Несколько пунктов из документа:
- Предлагается палитра города, состоящая из зелёного, синего, красного, чёрного и белого цветов.
- Определены несколько шрифтов для вывесок и рекламы.
- Запрещается использовать электронные табло (бегущие строки) в качестве вывесок.
- Размещение рекламных постеров и афиш в поле дверных проёмов недопустимо.
- Яркость настенных экранов не должна превышать яркость городского освещения.
- Остановки наземного транспорта должны быть выполнены по единому проекту на всей территории города.
- В летнее время места для сидения следует размещать в затенённых местах или оборудовать скамейки с навесами.
- Урны должны иметь единый дизайн и цвет со всеми элементами уличной мебели (скамьями, фонарями).
- Для предотвращения нанесения надписей и граффити опоры освещения рекомендуется делать с рельефной текстурой, использовать покрытие «антиграффити».
- Опоры освещения необходимо снабжать нижним кабельным соединением. Использование «воздушной» прокладки электрических кабелей должно быть запрещено.
- На канализационных люках могут быть изображены стилизованные городские пейзажи и виды, городские логотипы и сочетающиеся с городской айдентикой узоры.
- Все козырьки в рамках одного здания выполняются в едином стиле.
- Все балконы в пределах одного здания должны быть одинаковыми, не допускается частичная замена отделки балконов.
- Не допускается размещение пристроек к существующим зданиям. Существующие пристройки должны быть приведены в соответствие с общей стилистикой и архитектурой основного сооружения.
Публичное обсуждение проекта открыто до 28 декабря.