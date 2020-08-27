Деньги на покупку жилья мужчине перечисляли неравнодушные казахстанцы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Отцу-одиночке с семью детьми купили дом за 11 млн тенге В редакцию "МГ" 30 июля обратился Ержигит Хайрашев. Он рассказал, что у него в браке с Гаухар родились семеро детей, самой младшей исполнилось 7 месяцев. Семья жила скромно на зарплату мужа и пособие по многодетности. Однако, по словам главы семьи, они никогда ни у кого не просили помощи. Четыре месяца назад у Гаухар выявили рак на последней стадии. Ержигит просил помощи у людей, он надеялся на то, что жену может спасти операция. Кроме этого, семья брала кредит на ремонт временного жилья, который им выделил акимат. 1 августа Гаухар Хайрашева скончалась. В течение недели после смерти жены, неравнодушные казхахстанцы перечислили мужчине 5 миллионов тенге. На эти деньги Ержигит погасил кредиты. Как рассказал Ержигит Хайрашев, после смерти жены неравнодушные казахстанцы помогли ему не только погасить кредиты, но и приобрести свое жилье. - Позвонил мужчина из благотворительного фонда города Нур-Султан, предложил нашей семье помощь. Буквально неделю спустя они купили нам жилье. Маленький двухэтажный домик находится недалеко от дома, который временно предоставлял нам акимат. На втором этаже есть три маленькие спальни для детей, на первом этаже кухня, санузел и гостиная. Мне самому придется сделать ванную, но это не проблема, все решаемо, - говорит Ержигит Хайрашев. Сейчас семья Хайрашевых уже переехала в новый дом. Мужчина выражает огромную благодарность каждому, кто помог ему осуществить мечту и приобрести дом для детей. Сбор денег для семьи Ержигита Хайрашева был объявлен частным благотворительным фондом "DAULETTEN Қайырымдылық қоры" из Нур-Султана, директором которого является Улан Даулеткали. - Каждый месяц мы объявляем сборы, у нас нет никаких крупных спонсоров и бизнесменов, все деньги перечисляют нам жители Казахстана. Для семьи Ержигита Хайрашева с семью детьми люди собрали 11 миллионов тенге за 7 часов. В среднем каждый отправляет по 1000 тенге. Это не первая квартира, которую купили нуждающимся семьям. Кроме того, фонд приобрел еще квартиру для инвалида-колясочника из Уральска, - пояснили в фонде "DAULETTEN Қайырымдылық қоры". К слову, фонд помогает жителям и других городов и областей. Отцу-одиночке с семью детьми купили дом за 11 млн тенге  Отцу-одиночке с семью детьми купили дом за 11 млн тенге Отцу-одиночке с семью детьми купили дом за 11 млн тенге Отцу-одиночке с семью детьми купили дом за 11 млн тенге В Уральске онкобольная мать семерых детей находится в коме Муж и дети Гаухар Хайрашевой Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  