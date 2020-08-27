Сотрудники полиции и природоохранного ведомства получили травмы легкой степени, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

21 августа около 16.00 в селе Шабдаршап Акжайыкского района на берегу реки Урал, по сообщению пресс-службы департамента полиции ЗКО, произошло нападение на сотрудников полиции и инспекторов Западно-Казахстанской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

– При проведении рейда в трех километрах от села Шабдаршап Акжайыкского района на берегу реки Жайык выявлена группа лиц из 20 человек, которые занимались незаконной рыбной ловлей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Тайпакского РОП, которая совместно с сотрудниками территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира стали производить осмотр и изъятие обнаруженных вещественных доказательств. У задержанных было изъято 12 мешков рыбы частиковых пород, шесть неводов и четыре лодки, - сообщили в полиции.

Во время проведения следственных действий со стороны поселка Шабдаршап подошла группа из 30 человек, которые стали препятствовать проведению следственных действий. Они применили физическое насилие в отношении представителей власти. В результате сотрудники полиции и природоохранного ведомства получили различные травмы легкой степени тяжести.

На место сразу происшествия была направлена специальная группа, следователи, оперативники, сотрудники СОБР и начальник департамента полиции Махсудхан Аблазимов.

– По прибытии на место развернут оперативный штаб и проведены оперативно-розыскные мероприятия. Злоумышленников оперативно установили и задержали, по данному факту начато досудебное расследование по статье 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Расследованием данного дела занимается следственное управление ДП ЗКО. Вещественные доказательства изъяты, назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы.

В настоящее время следствием отрабатываются версии на возможную причастность задержанных к аналогичным видам преступлений,

– рассказал Махсудхан Аблазимов.

Другие подробности инцидента выясняются.

