Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, на балансе центра кинологической службы ведомства имеется 37 служебно-розыскных собак. Это немецкие овчарки, бельгийская овчарка, русский спаниель и лабрадор. - С начала этого года с помощью собак удалось раскрыть более 200 преступлений. К ним относятся кражи, грабежи и правонарушения, связанные с наркотиками. Так, благодаря четвероногим сотрудникам из незаконного оборота изъято 105 кг наркотических средств и раскрыто около 100 краж, - пояснили в департаменте полиции Актюбинской области. Одна из последних краж из магазина в этом месяце была раскрыта с применением служебно-розыскной собаки по кличке Амур. По горячим следам удалось задержать подозреваемого, который дал признательные показания, на данный момент проводятся следственные действия. - В летний период наши собаки получают сухой корм по 510 гр. два раза в день, - говорит начальник Центра кинологической службы Сапабек Рахимов. - Зимой им нужно горячее питание, поэтому мы для них варим каши. Кроме того, собакам два раза в год делают противочумные прививки. За каждым кинологом закреплена своя собака, она также отдыхает после смены и не подчиняется другим сотрудникам. После отдыха они занимаются дрессировкой.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.