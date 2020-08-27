", - сообщили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 27 августа около 8.00 на пересечении улиц Исатая-Махамбета (бывшая улица Чагано-Набережная) и Карева. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, автомашина ВАЗ-2112 врезалась в столб. От полученных травм 27-летний водитель погиб на месте. Пассажир был доставлен в больницу, где позже также скончался. – По данному факту начато досудебное расследование по статье 545 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствамиМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.