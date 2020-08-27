Акимом Теректинского района назначен Арман Утегулов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО назначен аким Теректинского района Утегулов Арман Каримович родился в 1964 году в Западно-Казахстанской области. Образование - высшее, окончил Саратовский государственный зоотехническо-ветеринарный институт, Западно-Казахстанский инженерно-технический университет, Казахстанский университет инновационных коммуникационных систем по специальностям «Ветеринарный врач», «экономика». Магистр экономических наук.
В разные годы работал: – Старшим ветеринарным врачом совхоза «Аккульский» Фурмановского района Уральской области; – Главным ветеринарным врачом совхоза «Аккульский», Аккульского коллективного сельскохозяйственного предприятия Фурмановского района Западно-Казахстанской области; – Директором коллективного сельскохозяйственного предприятия «Талдыапан» Казталовского района Западно-Казахстанской области; – Заместителем акима Казталовского района Западно-Казахстанской области; – Акимом Каратобинского района Западно-Казахстанской области; – Акимом Теректинского района Западно-Казахстанской области; – Руководителем управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области; – Заместителем акима Западно-Казахстанской области; – Первым заместителем акима Западно-Казахстанской области. С 2018 года и до назначения работал председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Ранее эту должность занимал Адиль Жоламанов, куда он перевелся - неизвестно. 19 августа возле села Подстепное Теректинского района полицейские остановили служебный автомобиль марки Chevrolet Malibu, принадлежащий акимату Теректинского района. При проверке документов были выявлены нарушения и машину решено было поставить на штрафстоянку. Однако по пути водитель служебного авто высадил двух пассажирок, похожих на жену и дочку акима Теректинского района Адиля Жоламанова. Сначала он отрицал, что это его жена и дочь. Позже в акимате Теректинского района все же сообщили, что это были жена и дочь акима района.