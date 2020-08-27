Предприниматель Серик Жумалиев родом из поселка Жанаказан. Сейчас он живет и работает в Алматы. В связи с нестабильной ситуацией в родном районе, предприниматель решил помочь родному краю и оказать финансовую поддержку тем, кто в ней действительно нуждается. - Серик Жумалиев родился и вырос в селе Жанаказан. Он всегда помогает своим землякам. Вот и сейчас в преддверии нового учебного года он решил оказать финансовую поддержку семьям, которым сложно приобрести канцтовары и одежду своим детям,- рассказал брат предпринимателя Марс Жумалиев. Помощь была оказана 58 семьям. Каждой из них он выделил по 52 тысячи тенге. Сельчане в свою очередь очень благодарны ему за такой благой поступок. - У меня трое детей. Семья является малообеспеченной. Нам эта помощь была очень кстати. Спасибо большое за все, - сообщила жительница посёлка по имени Гуляйым. - Как меценат он делает большую работу. Сегодня он выделил свыше 3 млн тенге для помощи нуждающимся семьям. Списки получателей благотворительной помощи были составлены совместно с местным акиматом,- пояснил аким сельского округа Садвакас Губашев. Творить добро необходимо всегда. Меценат призвал всех предпринимателей поддерживать своих земляков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.