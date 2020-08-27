Возгорание произошло 26 августа в Сырымском районе. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, сообщение о пожаре поступило в 22.45. – Горел одноэтажный магазин "Эверест", общая площадь пожара составила 420 квадратных метров. Из-за пожара произошло обрушение крыши. Пожар локализован в 1.49, полностью ликвидирован лишь в 3.10. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. C9tUSDVKLfUМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.