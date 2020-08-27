Асылбек Шаров родился 11 марта 1983 года в поселке Шетпе, Мангистауской области. В 2006 году окончил Западно-Казахстанскую государственную медицинскую академию им.М. Оспанова. По специальности врач-гигиенист, эпидемиолог. В 2016 году окончил Казахский государственный юридический университет. По специальности Юрист. Трудовую деятельность начал 15 августа 2006 года главным специалистом отдела санитарно-гигиенического надзора по коммунальной гигиене УГСЭН по городу Жанаозен. С 1 ноября 2006 года по 24 апреля 2011 года работал главным специалистом отдела надзора за радиационной безопасностью департамента УГСЭН по Мангистауской области. С 24 апреля 2011 года по 2 мая 2012 года начальник УГСЭН по Каракиянскому району. С 2 мая 2012 года по 7 февраля 2014 года начальник управления ГСЭН по городу Жанаозен. С 7 февраля 2014 года по 27 апреля 2017 года руководитель Жанаозенского городского управления по ЗПП . С 28 апреля 2017 года по 25 апреля 2018 года руководитель Управления ОЗ города Жанаозен. С 26 апреля 2018 года по 13 марта 2019 года руководитель Управления ОЗ Тупкараганского района. С 14 марта 2019 года по 27 января 2020 года главный специалист отдела организации контроля и документального обеспечения аппарата акима Мангистауского района. С 28 января 2020 года по 7 июня 2020 года аким села Шетпе. С 8 июня 2020 года работал руководителем отдела контроля и надзора за неинфекционными заболеваниями на рабочих местах и объектах коммунального назначения департамента ККБТУ Мангистауской области.

Как сообщили в пресс-службе департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг Атырауской области, на должность главного санитарного врача региона назначен 37-летний Асылбек Шаров. Это уже шестое назначение с начала эпидемии коронавирусной инфекции. До него эту должность занимали Мейржан Есимбаев, Темирбек Мусагалиев, Амантай Жумагалиев, Садвакас Байгабулов и Канат Гайнеденов. – Асылбек Шаров более 14 лет трудился в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, имеет большой опыт работы, - сообщили в департаменте.