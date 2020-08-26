Иллюстративное фото из архива "МГ" На сессии областного маслихата было рассмотрено предложение о присвоении имени Абая дворцу молодежи и школьников, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. На заседании обсуждали предложение управления культуры, архивов и документации о возведении памятника Абаю Кунанбаеву на площади дворца молодежи, а также присвоении его имени данному учреждению, в честь 175-летия казахского гения. По мнению людей, предложивших эту идею, данную инициативу необходимо воплотить в жизнь, наследие Абая должно быть сохранено в памяти народа и будущих поколений. Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов и депутаты, принявшие участие в сессии поддержали это предложение.Отметим, что на сегодня по Атырауской области 5 школ и 28 улиц носят имя Абая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.