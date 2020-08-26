В Атырау предложили присвоить имя Абая новому центру, а также установить памятник великому  казахскому мыслителю, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Памятник Абаю предложили установить в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" На сессии областного маслихата было рассмотрено предложение о присвоении имени Абая дворцу молодежи и школьников, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. На заседании обсуждали  предложение управления культуры, архивов и документации о возведении памятника Абаю Кунанбаеву на площади дворца молодежи, а также присвоении его имени данному учреждению,  в честь 175-летия казахского гения. По мнению людей, предложивших эту  идею, данную инициативу необходимо воплотить в жизнь, наследие Абая должно быть  сохранено в памяти народа и будущих поколений. Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов и депутаты, принявшие участие в сессии поддержали это предложение.Отметим, что на сегодня по Атырауской области 5 школ и 28 улиц носят имя Абая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.