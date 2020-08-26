Иллюстративное фото с сайта www.kievpravda.com В ходе проведения ОПМ «Anti fraud» при мониторинге сайта «Кыздар Net» было установлено, что жительницы Уральска выложили материалы порнографического характера. - Возраст женщин 22 и 32 года. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 311 УК РК "Незаконное распространение порнографических материалов или предметов", - пояснили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.