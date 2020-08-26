Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 26 августа, в областном акимате состоялась традиционная августовская конференция педагогических работников. В связи с ограничительными мерами мероприятие проходило в режиме онлайн, также велась прямая трансляция через социальную сеть Facebook. Как рассказал аким ЗКО Гали Искалиев, в соответствии с законом «О статусе педагога» предусмотрены меры по стимулированию работы учителей. Так, планируется в течение четырех лет увеличить оплату труда педагогов в два раза. – Повышение заработной платы будет производиться до 2023 года по 25% ежегодно, и соответственно в 2023 году заработная плата увеличится дважды по сравнению с 2019 годом. Также производятся доплаты учителям по обновленному содержанию образования в размере 30% и за педагогическое мастерство - от 30 до 50% от должностного оклада. В настоящее время у учителя, работающего в сельской местности, имеющего высшую квалификационную категорию и стаж работы более 25 лет, заработная плата составляет в среднем 300 тысяч тенге, - отметил глава региона. По словам Гали Искалиева, вынужденный переход на дистанционное обучение показал, насколько важен труд педагогов. – Новый формат потребовал дополнить имеющиеся профессиональные компетенции учителя цифровыми навыками. Хочется отметить, что в такое непростое время, в условиях пандемии, учителя не растерялись и быстро научились дистанционно проводить уроки. Они умело использовали разные интерактивные ресурсы и функции используемых программ, - отметил Гали Искалиев. По итогам конференции ряд учителей, победившие на различных конкурсах были награждены дипломами и денежными подарками. – Поздравляю вас и весь педагогический состав области с началом нового учебного года! В этом году по области в школу пойдут 12 тысяч первоклашек. Пусть этот новый учебный год будет наполнен полезными знаниями, яркими открытиями, интересными встречами. Желаю всем школьникам и студентам успешного учебного года, уверенности в своих силах, а учителям и родителям - почаще испытывать чувство гордости за своих детей, - заключил аким области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.