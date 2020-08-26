На заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова был одобрен второй этап послаблений деятельности объектов. Министерством здравоохранения было доложено, что ограничительные меры позволили снизить заражаемость COVID-19 по стране в 10 раз, количество вызовов скорой помощи - в 4,2 раза, загруженность коек - на 80%, при этом количество мобильных бригад увеличено в 7,6 раза. Межведомственной комиссией было принято решение с 31 августа возобновить деятельность: - религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий); - бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 кв.м. зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись); - тренажерных залов (до 5 кв.м на 1 посетителя, предварительная запись); - спортивных комплексов (для индивидуальных и групповых тренировок до 5 кв.м на 1 посетителя); - объектов культуры (до 5 кв.м на 1 посетителя, заполняемость не более 50%, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок); - особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках); - движения пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних внутриобластных автобусов/микроавтобусов. - Все объекты будут вводиться только после получения соответствующих актов готовности. Акиматам регионов совместно с Министерством здравоохранения, НПП «Атамекен», общественностью необходимо обеспечить строжайшее соблюдение вводимыми объектами всех санитарных требований, — отметил Ералы Тугжанов. Отметим, что поэтапное послабление карантина в Казахстане началось 17 августа. Тогда открылось часть объектов, таких как дошкольные учреждения, рынки и ТРЦ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.