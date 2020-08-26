По сообщению аналитиков, за январь–июль текущего года было зарегистрировано 877 правонарушений, относящихся к взяточничеству, — на 3,2% больше, чем годом ранее. Непосредственно за июль на взяточничество пришлось 56 правонарушений — сразу на 69,7% больше, чем год назад, хотя при этом вдвое меньше, чем месяцем ранее. – По итогам семи месяцев наибольшее количество правонарушений в сфере взяточничества пришлось на Западно-Казахстанскую область: 100 случаев — в 2,1 раза больше, чем годом ранее. В тройку печального первенства также вошли Алматы и Восточно-Казахстанская область: по 75 зарегистрированных правонарушений в каждом из регионов, - сообщили аналитики.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.