Также на скамье подсудимых четверо подчиненных Куаныша Нысанбаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео
В Атырау продолжается громкий судебный процесс в отношении главврача перинатального центра Куаныша Нысанбаева и его четырех подчиненных, сообщает канал
Caspian news в Facebook.
Куаныш Нысанбаев обвиняется сразу по нескольким статьям. Самая тяжкая из них - убийство новорожденного ребенка. Процесс, который неоднократно переносился из-за болезней участников и карантина, теперь нашел свое продолжение. На этот раз в качестве свидетеля допрашивали следователя по особо важным делам департамента по противодействию коррупции Атырауской области Мейрамбека Сипуллаева, который вел следствие по делу. Вопросы мог задать и сам подозреваемый. В частности, он считает, что заявления в прессе со стороны следствия делались поспешно и с нарушениями, что привело к излишнему общественному резонансу.
- 1 октября антикоррупционная служба распространила информацию в СМИ о том, что убийство ребенка было организовано по предварительному сговору, чтобы не портить статистику новорожденных. Если вы не проводили полную проверку, то на каком основании вы делали такие громкие заявления? - задал вопрос Куаныш Нысанбаев.
Нельзя не отметить подкованность в знании статей уголовного кодекса касательно своего дела. В суде он держался уверенно и даже попытался загнать следователя в угол. Где-то у него это получилось. Представитель антикоррупционной службы на ряд вопросов ответить не смог.
- Я не смогу ответить на этот вопрос, так как прошло уже столько времени. Я даже не помню, почему и как была дана информация для СМИ, - ответил Мейрамбек Сипуллаев.
Напомним, в октябре 2019 года в перинатальном центре Атырау разразился скандал. Тогда на брифинге заместитель председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула рассказал, что врачи областного перинатального центра подозреваются в убийстве новорожденного
ребенка в Атырау. Он рассказал, что по результатам оперативных мероприятий было установлено, что после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, однако по факту ребенок был жив. После подачи ребенком признаков жизни врачи, имея возможность принять неотложные меры по его реанимации, врачи решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Одной из причин действия врача послужили уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы.
Руководитель управления здравоохранения Маншук Аймурзиева сразу же подала в отставку. Позже она предстала перед судом. В феврале 2020 года ей был вынесен приговор
. Маншук Аймурзиева была признана виновной по части 2 статьи 371 УК РК "Халатность, повлекшая тяжкие последствия". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП (5 миллионов тенге), с лишением права занимать руководящие должности в медицинских учреждениях и организациях здравоохранения сроком на три года.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.