Руководитель управления превенции и добропорядочности Антикоррупционной службы по ЗКО Биржан Хайруллин рассказал, что их служба занимается мониторингом оказания государственных услуг. - В целях искоренения бытовой коррупции были созданы ЦОНы, но, к сожалению, есть мошенники, которые оказывают госуслуги за деньги, более того, еще и обманывают обратившихся людей. Хочу отметить, если вы покупаете услугу получения ключа ЭЦП, вы рискуете тем, что мошенник, зная ваши пароли, может продать вашу недвижимость, - пояснил Биржан Хайруллин. Стоит отметить, что сейчас есть масса видеороликов, где подробно рассказано, как самим получить ту или иную услугу онлайн. - Мы призываем граждан быть бдительными и соблюдать законы. Антикоррупционной службой направлено несколько предложений по улучшению получения госуслуг, к примеру, бронирование очереди раньше проходило так: один человек мог забронировать 10 талонов в день на разное время, а потом в спеЦОНе продавать их. По новым правилам, теперь один человек может бронировать только единое посещение в ЦОН, в следующий раз бронирование идет только спустя 10 дней, - рассказал он. Кроме того, руководитель управления превенции и добропорядочности Антикоррупционной службы по ЗКО пояснил, что сейчас отрабатываются другие проблемы. - Иногда люди приходят с неполным пакетом документов в ЦОН. Для упрощения получения услуги, прорабатывается вопрос, чтобы услугополучатель смог предоставить остальные документы в течение трех дней. Если человек опаздывает к забронированному времени, то он может предварительно позвонить и перенести свое время, - сказал Биржан Хайруллин. Стоит отметить, что сама система бронирования очереди является централизованной. - Для тех, кто не умеет пользоваться смартфонами, при акиматах созданы пункты самообслуживания, где сотрудники объяснят людям, как нужно забронировать очередь, - дополнил Биржан Хайруллин. PR- менеджер филиала НАО госкорпорация правительство для граждан по ЗКО Магзура Нурмуханбетова отметила, что в социальных сетях действительно появились объявления с предложением помощи в получении электронных государственных услуг за деньги. - Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщает, что данные ТОО и ИП никакого отношения к деятельности госкорпорации не имеют и являются субъектами частного предпринимательства. Напоминаем, что электронные госуслуги граждане могут получить самостоятельно и бесплатно на портале egov.kz, в мобильном приложении egovmobile и в телеграм-боте EgovKzBot2.0. Кроме того, наиболее востребованные электронные справки доступны в социальных сетях Facebook и Вконтакте,- заключила Магзура Нурмуханбетова.Биржан Хайруллин Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.