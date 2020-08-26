Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким области Гали Искалиев во время традиционной августовской конференции педагогических работников отметил, что с этого года все городские школы переходят на подушевое финансирование. – Хочется отметить важность задачи инфраструктурного развития, которая решалась бы не только за счет государства, но и с помощью государственно-частного партнерства. В этом учебном году все школы города Уральск переходят на подушевое финансирование. Это открывает возможности снижения нагрузки на бюджет, развития сети частных школ, обеспечения конкуренции и повышения качества образовательных услуг. Суть новой реформы в том, что теперь финансирование будет идти за учеником. Также предусмотрены расходы, связанные с капитальными вложениями, - отметил глава региона. Стоит отметить, что на сегодняшний день потенциальные частные инвесторы уже получили земельные участки под строительство школ в областном центре. – Ведется строительство школы на 900 мест в поселке Зачаганск, а также планируется строительство школы на 500 мест взамен аварийной школы №31. Также в нашей области республиканская физико-математическая школа планирует открыть центр дополнительного образования и повышения квалификации учителей в этом году, а к новому учебному году 2021 года ожидается открытие школы «Fizmat Academy» для учеников 1-6 классов, - заявил Гали Искалиев. Кроме этого, ведется строительство и реконструкция четырех общежитий на 644 мест, а также началось строительство общежитии Западно-Казахстанского Университета имени Махамбета Утемисова на 1144 мест. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.