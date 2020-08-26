 Получить денежное вознаграждение за сообщение можно будет позвонив на номера 102 или 112, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По 20 тысяч тенге будут платить жителям ЗКО за сообщения о тоях Иллюстративное фото из архива "МГ" Вопрос о поощрении участвующих в охране общественного порядка граждан был решен на заседании областной комиссии.  Аким ЗКО Гали Искалиев на заседании сообщил, что в качестве инструменты для выплаты премий для тех, кто поможет оперштабу, обществу, фиксировать случаи проведения массовых мероприятий. - Денежное вознаграждение в размере 20 тысяч тенге будет выплачиваться за сообщения о подтвержденных фактах проведения банкетов, свадеб, юбилеев, торжественных, семейных, памятных, ритуальных и иных массовых мероприятиях, в том числе проводимых на дому, - пояснили в пресс-службе акимата ЗКО. Как это будет выглядеть на самом деле? - В случае обнаружения или обладания достоверной информации о проведении массового мероприятия во время карантина необходимо об этом сообщить на номера 102 и 112. На место проведения оперативно прибудет мониторинговая группа в составе сотрудников полиции и СЭС (департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО - прим.автора). После регистрации правонарушения сознательному гражданину будет выплачена положенная сумма денег. Соответствующее на то решение будет принято на очередном заседании комиссии, - объяснили в акимате ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.