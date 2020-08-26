Как сообщили в РГП "Казгидромет", 27 августа в Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность, днем столбик термометра поднимется до 33 градусов тепла, ночью опустится до +15 градусов. В Атырау будет солнечно, днем +34 градуса, ночью +16 градусов. Также солнечная погода ожидается в Актобе, днем температура воздуха составит +32 градуса, ночью +16 градусов. В Актау погода без осадков, солнечно, днем +30 градусов, ночью +19 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.