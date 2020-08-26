Иллюстративное фото из архива "МГ"Набрать с городского или мобильного телефона 1414, нажать цифру "3" (оператор НАО/ЦОН). После соединения оператор осуществит бронь.Необходимо авторизоваться на портале, кликнуть «Забронировать посещение» в правом углу главной страницы, выбрать необходимый вам ЦОН и ввести свой ИИН. После, выберите необходимую услугу, а затем нужную дату и время.(необходима регистрация в Базе мобильных граждан, которую можно осуществить на портале) В строке поиска найдите бот EgovKzBot2.0 и в списке выберите «Бронирование очереди в ЦОН». Система предложит выбрать регион, район и ЦОН, в котором вам удобнее получить госуслуги, цель посещения. Затем появится окно, в котором будут указаны свободные даты и время посещения. Об успешном бронировании очереди вам приходит SMS-уведомление.(необходима регистрация в БМГ) В выбранной соцсети найдите страницу Портал Egov.kz и нажмите "Написать сообщение". После нажмите "Начать" и в главном меню выберите «Бронирование очереди в ЦОН". Следуя командам, которые будут отображаться, бронируете очередь. Отметим, что предварительное бронирование очереди разрешено единожды в сутки. Если уже имеется активная бронь, а забронировать новую невозможно, ее необходимо перебронировать. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.