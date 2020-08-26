Со слов очевидцев, столкновение автомобиля LADAGranta и Daewoo Nexia произошло в 9.20. Водитель машины такси "Азия" направлялся по улице Шолохова в сторону поселка Селекционный. Он решил развернуться, остановился, в это время водитель Daewoo Nexia, который ехал позади, врезался в него. От удара машина такси упала на бок. Водителя такси с места ДТП забрала скорая помощь. Водитель Daewoo Nexia отказался от комментариев. В департаменте полиции ЗКО пояснили, что на месте работают сотрудники полиции. Подробности происшествия выясняются. В управлении здравоохранения ЗКО пообещали прокомментировать ситуацию позже.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.